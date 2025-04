Helena Prestes interrompe il seguito della Fiordelisi: la verità su Shaila

La rottura tra le ex gieffine Helena Prestes e Antonella Fiordelisi ha sorpreso molti fan dei social, iniziando con un semplice unfollow su Instagram. Helena ha smesso di seguire Antonella, scatenando congetture sulla causa di questo gesto, che è apparso tutt’altro che innocuo. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha sottolineato come il tempismo del gesto sia coinciso con la pubblicazione di foto che ritraevano Antonella a pranzo con Shaila Gatta, ex velina e rivale di Helena. Questo incontro ha scatenato il malcontento di Helena, che non ha gradito la vicinanza di Antonella con Shaila, con la quale ha avuto rapporti tesi in passato.

In aggiunta, Antonella ha difeso pubblicamente Shaila dai critici, una mossa che ha ulteriormente deluso Helena. Secondo Deianira, Helena si è sfogata con altri ex concorrenti del Grande Fratello, esprimendo la sua amarezza per la situazione. Alcuni si chiedono se la loro amicizia fosse genuina o se fosse tutta una facciata. Helena avrebbe potuto aspettarsi maggiore solidarietà da Antonella, ma si è trovata di fronte a un comportamento opposto.

Le opinioni online sono divise; alcuni accusano Helena di immaturità, mentre altri la sostengono, evidenziando che le alleanze sono fondamentali nei reality. Né Helena né Antonella hanno commentato ufficialmente la situazione, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori sviluppi. Il silenzio delle due protagoniste continua a alimentare il dibattito tra i fan.