Helena Prestes: Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo parlano di lei

Helena Prestes non ha vinto il Grande Fratello, ma è stata una delle protagoniste più note di questa edizione, con amori, conflitti e legami affettivi. I fan brasiliani hanno avuto un ruolo significativo nel sperare nel suo ripescaggio, che ha contribuito alla vittoria di Jessica Morlacchi. Nonostante il reality sia terminato, molti ex concorrenti continuano a parlarne.

Ilaria Galassi, in un’intervista, ha risposto a una domanda riguardo un commento offensivo rivolto a Helena, difendendola e affermando che è una “brava donna”. Ha spiegato che la sua leggerezza e spontaneità a volte vengono fraintese, e ha espresso il suo rammarico per le situazioni che l’hanno lasciata perplessa, ribadendo la generosità di Helena e il suo essere poco materialista.

Pamela Petrarolo ha annunciato che pubblicherà a breve un’intervista con Helena, specificando che non menzionerà Zeudi Di Palma, la quale è stata percepita come una figura che ha ottenuto notorietà grazie a Helena. “Voglio rassicurare tutte le heleners, poiché nel mio ‘Angolo Malala’ non farò mai domande riguardanti persone che hanno brillato grazie a lei. Non si fa pubblicità gratuita a nessuno. Si parlerà solo di Helena, del suo talento e del suo futuro, che sarà splendido. Vi bacio,” ha dichiarato Petrarolo.

Queste affermazioni testimoniano l’affetto e il supporto che Helena continua a ricevere anche dopo la fine del programma, dimostrando il suo impatto e la sua popolarità tra i concorrenti e il pubblico.