Helena Prestes eliminata alla semifinale del GF? Sussurri in casa

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, sono stati nominati Luca Giglio, Helena Prestes e Chiara Cainelli. Lorenzo Spolverato ha espresso la sua convinzione a Giglio che non sarà lui ad essere eliminato, ma la Prestes, per poi ripetere lo stesso a Chiara, la quale ha mostrato scetticismo riguardo a questa previsione. Spolverato ha dimostrato di avere buone intuizioni in passato, il che rende la situazione più intrigante.

I sondaggi attuali indicano chiaramente che Helena Prestes è la favorita per essere salvata, con percentuali che variano dal 58% al 90%. Questo è confermato dai forum dedicati al Grande Fratello, dove la maggior parte dei voti sembra andare nella sua direzione. Tuttavia, sui social ci sono segnali contrastanti. Gli “Shailenzo”, il fandom di Shaila Gatta, stanno votando in massa per Giglio, preoccupati che la Prestes possa sottrarre un posto in finale a Shaila. Commenti sui social evidenziano questa strategia, incitando a votare per Giglio.

D’altro canto, le fan di Chiara, che si identificano come Zelena e Zeudiners, stanno concentrando i loro voti su di lei, malgrado le critiche su alcuni suoi comportamenti. Sostengono che il suo passaggio in finale non rappresenterebbe una minaccia, dato che non ha molti sostenitori. In questo scenario competitivo, si prospetta un acceso confronto tra i fandom di Helena, Shailenzo e Zelena. Riusciranno i fan di Helena a prevalere? Il futuro del programma sembra dipendere dall’intensità di queste strategie.