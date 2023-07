Helena Prestes: “Ecco perché ho pianto quando è morto Silvio Berlusconi”

La scomparsa di Silvio Berlusconi è piombata come un fulmine a ciel sereno ai naufraghi de L’Isola dei Famosi che – dopo un mese di isolamento in Honduras – non avevano la minima idea che le sue condizioni di salute si fossero aggravate. La loro reazione è stata così di stupore e di dispiacere, solo Helena Prestes si è messa a piangere.

Helena Prestes, la reazione alla morte di Silvio Berlusconi: “Noo! Volevo conoscerlo!” https://t.co/BugJHbhsM4 #Isola — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 13, 2023

Intervistata da Giada De Miceli per Non Succederà Più, programma in onda su Radio Radio, Helena Prestes ha raccontato perché lo ha fatto.

“Quando lui è morto è stato uno shock. Non lo conoscevo, è stato triste anche perché c’era la puntata quel giorno. Non ho pianto solo per quello, ero sconvolta per tante cose. Avrei voluto conoscerlo. Prima di partire Carlo [Motta, il suo fidanzato, ndr] mi ha fatto vedere un documentario su di lui ed era una persona straordinaria. Io sono una persona che sogna alto, voglio conoscere tutte le persone importanti. Conosco Leonardo DiCaprio, Kanye West”.

Helena Prestes, la reazione a caldo alla notizia della morte di Silvio Berlusconi

Dopo aver esclamato “Me lo sono sentita“, Helena si è allontanata dal gruppo e con gli occhi lucidi ha detto fra sé e sé: “Io volevo conoscerlo! Non ci posso credere! Che brutta notizia! Tutta Italia sarà triste“.

La modella anche lo scorso 8 maggio – durante la diretta settimanale de L’Isola dei Famosi – aveva chiesto la parola a Ilary Blasi per chiedere aggiornamenti sulla salute di Silvio Berlusconi. “Volevo sapere se Silvio BerlusconE sta bene“. Ottenuta la risposta affermativa si è tranquillizzata: “Bene, sono felice“.