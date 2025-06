Helena Prestes e Javier Martinez: Gravidanza in arrivo?

Il mistero attorno a Helena Prestes e Javier Martinez si infittisce. Dopo le recenti tensioni legate a presunti tradimenti denunciati dall’ex di Helena, Carlo Motta, la modella brasiliana ha diffuso un chiaro messaggio sui social per blindare la sua relazione: “Amo Javier e non permetterò a nessuno di rovinare la nostra felicità”. La risposta arriva dopo giorni di speculazioni sulle accuse di crisi.

Tuttavia, un nuovo rumor ha catturato l’attenzione: si parla di una possibile gravidanza di Helena. L’influencer Deianira Marzano ha accennato a questa dolce attesa, suggerendo che potrebbe spiegare alcuni comportamenti recenti della coppia. Non è la prima volta che si parla di un figlio. In un’intervista a ‘Chi’, i due avevano espresso la loro volontà di formare una famiglia. Helena ha confidato di sognare una casa e una bambina, desiderio condiviso da Javier, che ha dichiarato di sentirsi pronto per costruire una famiglia solida con lei.

Se confermato, il lieto evento rappresenterebbe un’importante svolta dopo le polemiche pubbliche, completando il loro racconto d’amore.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it