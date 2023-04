Helena Prestes e Cristina Scuccia sempre più unite, le prime critiche: “Schiavetta”

Il nome della ship non è ancora stato deciso, ma online è già esplosa la “Helena Prestes e Cristina Scuccia mania”, dato che le due ragazze a L’Isola dei Famosi si sono molto unite.

Le due dormono l’una accanto all’altra e nel corso del giorno stanno spesso insieme. Un’amicizia che ha attirato anche varie critiche, dato che Nathaly Caldonazzo ha accusato l’ex suora di essere la “schiavetta” della brasiliana e di fare tutto quello che le viene chiesto. Un’accusa che Cristina ha rispedito al mittente parlando di amicizia ed empatia “ho una testa pensante, non sono la sua schiavetta“.

Durante un confessionale Cristina Scuccia ha così parlato di Helena Prestes: “Helena mi dà da lavorare in continuazione, a me piace essere operativa e mi sto fidando di lei dato che è più esperta di me. Lei è una ragazza intraprendente e in un’esperienza del genere ho bisogno di qualcuno che mi traina“.

Cristina “Non mi sento schiava di nessuno, Helena ha avuto momenti duri e le sono stata vicino, ho i miei pensieri, la mia testa” Questo DUO 🔥 #isola #isoladeifamosi pic.twitter.com/m80AIkZYME — BibbiCleou💧 (@BiagioLosacco) April 24, 2023

Helena Prestes e Cristina Scuccia come Dayane Mello e Rosalinda Cannavò?

Una ex suora, l’altra modella brasiliana: non è un caso, quindi, se il popolo di Twitter le ha già paragonate alle Rosmello, ovvero a Rosalinda Cannavò e Dayane Mello della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Suor Cristina tra 2 settimane se continua a dormire con Helena #isola pic.twitter.com/gLBlcrpNyC — ᴅɪᴀʟᴇᴄᴛɪᴄ (@dialettica_) April 24, 2023

E così Cristina sarebbe la schiavetta di Helena aah ok😁😏 #isola pic.twitter.com/uBIwezEjxL — Giuly92 🏳️‍🌈🏳️‍🌈 (@Giuly927) April 24, 2023

Su questo momento Helena-Cristina ho appena avuto un flashback tremendo. Sembrava sentir parlare Rosalinda di Dayane. 🫣 #Isola pic.twitter.com/Ej4GiclfMy — R a n a 🐸 (@mounds_shame) April 24, 2023