Helena Prestes Aggredisce Jessica Morlacchi con un Bollitore al Grande Fratello: Richiesta di Squalifica

Nella Casa del Grande Fratello, il 3 gennaio, la modella brasiliana Helena Prestes ha aggredito la cantante Jessica Morlacchi, tentando di versarle addosso acqua bollente. La situazione è degenerata dopo una serie di provocazioni tra le due, che sono sfociate in insulti reciproci. Al momento del diverbio, gli altri concorrenti, impegnati a cena, non hanno inizialmente intervenuto.

L’alterco è iniziato durante la cena, quando Prestes ha iniziato a lanciare minacce verso Morlacchi, per poi recarsi in cucina senza rivelare le sue intenzioni. In breve tempo, è tornata con un bollitore elettrico pieno di acqua bollente. Solo l’intervento di alcuni concorrenti ha evitato conseguenze più gravi: due di loro si sono alzati per allontanare Prestes da Morlacchi, mentre quest’ultima continuava a lanciare insulti. Nonostante ciò, Prestes è riuscita a spruzzare l’acqua dal bollitore, ma senza colpire nessuno. Successivamente, è stata scortata dai concorrenti e la situazione è tornata alla normalità.

L’episodio è stato ripreso dalle telecamere, e immediatamente i fan hanno denunciato l’accaduto, chiedendo la squalifica di Helena Prestes. La richiesta di provvedimenti è stata supportata anche dall’account ufficiale di Jessica Morlacchi, gestito dal suo staff, che ha sollecitato la rimozione della modella dal programma. Nel messaggio pubblicato sui social, è stato dichiarato: “Chiediamo la squalifica di Helena per il suo comportamento scorretto nei confronti di Jessica. Tali atteggiamenti sono inaccettabili e compromettono lo spirito di correttezza e rispetto che dovrebbe caratterizzare la competizione. Confidiamo che vengano adottati provvedimenti adeguati”.

L’incidente ha suscitato un ampio dibattito tra il pubblico e i fan del programma, evidenziando le tensioni che possono sorgere in un ambiente competitivo come quello del Grande Fratello. La reazione immediata dei telespettatori e la richiesta di squalifica indicano che simili comportamenti non sono tollerati, e si auspica che la produzione prenda provvedimenti decisivi per mantenere un clima di rispetto all’interno della Casa.