Helena non è la prima finalista: cosa c’è dietro e perché è un grosso problema per il GF

Ieri sera al Grande Fratello si è svolta l’elezione della prima finalista donna. Dopo una votazione tra i concorrenti maschi e una catena di voti tra le donne, al televoto sono arrivate Helena Prestes, Stefania Orlando, Amanda Lecciso e Jessica Morlacchi. Contro le aspettative, Jessica ha trionfato con il 57,18% dei voti, sconfiggendo Helena, che ha ottenuto il 39,81%. La situazione solleva interrogativi: come mai Helena, che era stata favorita in precedenti televoti, non è riuscita a diventare finalista?

Sui social, in particolare su Twitter, si è ipotizzato che il fandom di Jessica abbia unito le forze con le fan deluse di Helena, creando un’alleanza contro di lei. Negli scorsi giorni, alcuni tweet suggerivano di votare contro Helena per favorire Jessica. La situazione ha messo in evidenza il potere dei fandom, che influenzano le dinamiche del gioco e le votazioni. Inoltre, il pubblico generalista sembra sentirsi escluso e preso in giro da un programma che appare sempre più dominato da fanatismi.

Alfonso Signorini ha commentato l’ineffabilità della situazione, osservando che il pubblico del televoto sembra essere composto principalmente da fan accaniti. Si avverte una certa frustrazione riguardo alla perdita di controllo del Grande Fratello, ora ostaggio di dinamiche tossiche legate ai fandom. Molti spettatori si chiedono quanto ancora tollereranno questo comportamento, mentre alcuni hanno già abbandonato il programma. Le recenti vittorie di alcune concorrenti sembrano, pertanto, il risultato di alleanze tra fandom anziché giuste competizioni.