Helena in pericolo: chi si farà avanti stasera?

Questa sera, lunedì 14 ottobre, durante la diretta del Grande Fratello 18, si scoprirà chi sarà il secondo eliminato. Nella settimana precedente, sei concorrenti erano stati nominati: Helena Prestes, Yulia Bruschi, Clayton Norcross, Michael Castorino, Tommaso Franchi e Amanda Lecciso. Poiché il programma non è andato in onda giovedì, il pubblico ha avuto più tempo per votare nel televoto, determinando chi salvare e chi mandare a casa. I sondaggi attuali indicano che Helena è la prima a ottenere il maggior numero di preferenze con oltre il 31%, mentre Michael è in forte rischio eliminazione, avendo raccolto solo il 5.64% dei voti.

Lunedì scorso, durante la settima puntata, i concorrenti nominati hanno dovuto affrontare il televoto, dove il pubblico ha scelto chi salvare. Secondo le attuali percentuali, Helena Prestes sembra essere al sicuro, mentre per Michael Castorino sembra essere il momento di lasciare la Casa. I voti attuali mostrano un netto divario, con Helena in testa e Michael a rischio di uscita.

I risultati dei sondaggi, come riportato dal portale ‘gradefratello.forumfree’, confermano il sostegno popolare per Helena, che è stata votata da oltre il 31% degli utenti. Immediate alternative potrebbero essere Tommaso Franchi con il 19.65%, Clayton Norcross al 15.10%, Yulia Bruschi con il 14.56% e Amanda Lecciso al 13.65%. Michael, purtroppo per lui, è il meno apprezzato e domani potrebbe trovarsi a dover lasciare il reality.

L’appuntamento di stasera sarà decisivo per i concorrenti, poiché il meno votato dovrà abbandonare la Casa. Le tensioni e le emozioni tra i partecipanti aumentano, con il sistema di televoto che permette al pubblico di influenzare direttamente il destino dei gieffini. Con l’avvicinarsi del verdetto, il clima all’interno del loft diventa sempre più carico, rendendo l’ottava puntata decisiva per le sorti di Michael Castorino e il suo proseguimento nel programma.

La serata si preannuncia quindi carica di suspense, con il pubblico che attende di sapere chi resterà e chi, invece, dovrà lasciare il Grande Fratello 18.