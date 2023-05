Helena, Fabio o Pamela: chi uscirà da L’Isola dei Famosi? I sondaggi

Parliamo di sondaggi. Chi sarà il nuovo eliminato della 17esima edizione de L’Isola dei Famosi fra Helena Prestes, Fabio Ricci e Pamela Camassa?

Chi vuoi salvare tra Helena, Pamela e Fabio? #Isola pic.twitter.com/EPX0EKroDQ — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 15, 2023

Il pubblico è stato chiamato a votare in positivo (ovvero hanno risposto alla domanda “Chi vuoi salvare?”) e i sondaggi sembrerebbero essere tutt’altro che chiari. Ad avere la peggio potrebbe essere chiunque.

Il naufrago, ovviamente, prima di tornare in Italia, approderà a L’Isola di Sant’Elena dove troverà gli eliminati delle scorse puntate, ovvero Gian Maria Sainato e Christopher Leoni che vivono lì.

Naufraghi in Honduras

Alessandra Drusian

Andrea Lo Cicero

Cristina Scuccia

Corinne Clery

Fabio Ricci

Helena Prestes

Luca Vetrone

Marco Mazzoli

Nathaly Caldonazzo

Pamela Camassa

Paolo Noise

Naufraghi sull’Isola di Sant’Elena

Christopher Leoni

Gian Maria Sainato

Naufraghi tornati in Italia

Claudia Motta | 14 giorni in Honduras

Marco Predolin | 14 giorni in Honduras

Simone Antolini | 24 giorni in Honduras

Alessandro Cecchi Paone | 24 giorni in Honduras

Fiore Argento | 28 giorni in Honduras