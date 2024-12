Helena fa un’importante confessione a Zeudi sotto le coperte

Il legame tra Zeudi Di Palma ed Helena Prestes nella casa del Grande Fratello si approfondisce sempre di più, con momenti di intimità, coccole e confidenze reciproche. Recentemente, Helena ha condiviso con Zeudi la sua esperienza riguardo alle sue relazioni con altre donne. Durante una conversazione con Maxime e Luca, che si svolgeva in piscina, le è stato chiesto se fosse attratta da Zeudi, alla quale ha spiegato il modo in cui si stanno conoscendo. La discussione ha poi toccato il tema delle sue storie sentimentali con donne, rivelando che la sua prima esperienza risale all’età di 17 anni.

Helena ha anche parlato della situazione familiare, in particolare di sua sorella, che è stata cacciata di casa dalla madre per aver avuto una fidanzata. La sorella di Helena ha vissuto una relazione complicata con un ragazzo, dal quale è rimasta incinta, per poi lasciarlo a causa di un tradimento. Successivamente, ha avuto una relazione con un’altra donna, durata circa due anni, mentre si prendeva cura del bambino.

Venendo alla propria vita amorosa, Helena ha raccontato che la sua ultima storia con una donna risale a quattro anni fa. Riferendosi ai suoi scambi con Maxime, ha spiegato di essere rimasta stupita dalle domande dirette che le venivano poste, poiché non si aspettava tali chiarimenti. Fortunatamente, la presenza di Luca durante questa conversazione è stata di grande aiuto; se non fosse stato per lui, non avrebbe saputo come rispondere alle domande.

Inoltre, Helena ha ammesso di non aver condiviso le sue esperienze precedentemente con Zeudi perché non era stata interrogata su di esse. La serata si è conclusa con un commento su un video che mostrava i loro momenti insieme, facendo riflettere su come la loro relazione stia evolvendo e approfondendosi all’interno del contesto del reality show. La conversazione ha rivelato non solo il lato personale di Helena, ma anche le dinamiche familiari che l’hanno influenzata nel corso degli anni.