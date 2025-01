Helena e Jessica, la verità su Lorenzo e Luca: “Messaggi su Instagram, cose a letto di notte…”

Helena e Jessica, tornate al Grande Fratello, sembrano aver sviluppato un forte legame di amicizia. Le due concorrenti hanno condiviso un’intervista sul settimanale Chi in cui esprimono fragilità, sensibilità e sincerità, nonostante in passato abbiano avuto dei contrasti, come dimostra un episodio in cui è volato un bollitore. Tra i temi trattati, emergono anche alcuni segreti legati ai partecipanti Lorenzo Spolverato e Luca Calvani.

Helena ha rivelato di conoscere Lorenzo già prima di entrare nella Casa, avendosi scambiati messaggi sui social. Ha affermato che, una volta insieme nel reality, entrambi si sono infatuati. Tuttavia, dopo un viaggio a Madrid, Helena ha ricevuto da lui delle cattiverie e ha dovuto affrontare la sua scelta di Shaila. Nonostante tutto, Helena ha dichiarato di non avere paura di amare e di affrontare i rischi in nome delle emozioni.

D’altra parte, Jessica ha svelato aneddoti su Luca Calvani, raccontando di un episodio imbarazzante avvenuto sotto le coperte. Riferisce che Luca, quella notte, ha avuto un momento di “relax solitario”, ma Jessica era accanto a lui e ha percepito tutto. La situazione si è complicata ulteriormente quando, il giorno seguente, Luca l’ha cacciata dal suo letto, lasciandola sorprendentemente indignata per la sua mancanza di rispetto. Le confidenze delle due donne non solo evidenziano l’evoluzione della loro amicizia, ma anche i complessi rapporti interpersonali all’interno del programma.