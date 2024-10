Helena al Grande Fratello ha detto una bugia, De Pisis la smaschera: “Mi ha chiamato al telefono”

Helena Prestes, concorrente del Grande Fratello, è al centro di una polemica sollevata da Alberto De Pisis, ex partecipante del programma, durante un’ospitata a Pomeriggio 5. De Pisis ha rivelato che la modella brasiliana, contrariamente a quanto dichiara, sarebbe fidanzata con un uomo belga che divide il suo tempo tra l’Europa e l’America. Secondo le sue affermazioni, Helena avrebbe un legame con un ragazzo “bellissimo”, aggiungendo con scetticismo che spesso i concorrenti del reality cercano di instaurare relazioni fittizie per aumentare la propria popolarità e garantirsi visibilità durante il programma.

De Pisis ha specificato di aver ricevuto una telefonata da Helena mentre si trovava in vacanza a Mykonos con il suo fidanzato, praticando kitesurf. Ha descritto l’atteggiamento di Helena come sinceramente affettuoso, ma solleva interrogativi sulla veridicità del suo status sentimentale, il quale contrasta con quanto ha dichiarato in trasmissione circa la sua condizione di single. È importante notare che questa relazione non si riferisce a Carlo Motta, con cui Helena ha avuto una storia ma i cui rapporti sono ormai deteriorati.

Helena Prestes, originaria di San Paolo (Brasile) e di 34 anni, ha avuto una giovinezza difficile, caratterizzata da una precoce passione per lo sport. A soli 16 anni ha iniziato a lavorare come modella per supportare la famiglia, trasferendosi poi a Milano per intraprendere una carriera nel mondo della moda. È diventata nota al pubblico italiano nel 2022 partecipando a Pechino Express e ha partecipato all’Isola dei Famosi nel 2023.

La sua vita sentimentale ha visto una relazione con Antonino Spinalbese, seguita da una storia con Carlo Motta, ex di Dayane Mello. Tuttavia, questo legame è terminato diversi mesi fa. Ora, dopo le recenti rivelazioni di De Pisis, ci si chiede se Helena chiarirà la sua situazione affettiva e se eventualmente smentirà o confermerà le affermazioni riguardanti il suo attuale fidanzamento. Resta da vedere se questa questione avrà ulteriori sviluppi nel contesto del reality e della sua vita pubblica.