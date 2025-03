Helena accusa Javier di averla lasciata per un motivo preciso: “Vogliamo scommettere che lo farai?”

Ieri sera, Helena Prestes è stata lasciata da Javier Martinez, il quale ha espresso dubbi sul fatto che lei provi ancora sentimenti per Lorenzo Spolverato. Dopo la rottura, Helena ha smentito le accuse e ha controbattuto, insinuando che Javier avesse motivi nascosti per lasciarla, sostenendo che volesse andare con qualcun’altra. Durante la conversazione, Javier ha affermato: “sei libera di andare con chi ti pare”, riferendosi all’interesse di Helena per Lorenzo, anche lui recentemente single. Helena ha risposto con fermezza, ribaltando l’accusa: “No, sei tu libero di andare con qualcuna questa settimana. Sono pronta a scommettere che tu vuoi andare con qualcuno, non io”.

Tuttavia, molti considerano che la vera motivazione dietro la rottura sia l’interesse di Helena per Lorenzo, piuttosto che il desiderio di Javier di stare con un’altra. “Ora è libero, vacci pure”, ha chiosato Javier, suggerendo che non avrebbe ostacolato i sentimenti di Helena.

Le parole di Javier al momento della separazione riassumono il suo stato d’animo: “Io sento il bisogno di prendere le distanze… Critichi tanto gli altri, ma forse sei anche tu un po’ confusa. Forse dovresti stare sola per capire meglio cosa vuoi davvero”.

La situazione di Helena e Javier ha attirato l’attenzione dei fan del programma, con molte speculazioni sul fatto che la brasiliana possa ancora provare sentimenti per Lorenzo, complicando ulteriormente la sua relazione con Javier.