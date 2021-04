Helen McCrory è morta a soli 52 anni dopo aver combattuto una battaglia contro il cancro. Ad annunciarlo è stato suo marito, Damian Lewis, con una nota ufficiale:

“Ho il cuore spezzato nell’annunciare che dopo un’eroica battaglia contro il cancro, la bella e potente donna che è stata Helen McCrory è morta pacificamente, a casa, circondata da un’ondata di amore da parte di amici e familiari. È morta come ha vissuto. Senza paura. Dio, la amiamo e sappiamo quanto siamo fortunati ad averla avuta nella nostra vita”.

Helen McCrory è un’attrice famosissima: ha interpretato Narcissa Malfoy nella saga di Harry Potter, Polly Gray nella serie Peaky Blinders ed anche Evelyn Pool in Penny Dreadful.

Fra i suoi successi maggiori anche Skyfall, The Special Relationship ed ovviamente The Queen, che l’ha vista nel ruolo di Cherie Booth, moglie del primo ministro britannico Tony Blair.

Helen McCrory la vita ti ha portato via troppo presto , non sei riuscita a sconfiggere il cancro , ma rimarrai sempre nei nostri cuori.

Riposa in pace 💔 pic.twitter.com/DwP80IGinX

— vale ✨ (@voiddvale) April 16, 2021