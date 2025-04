Heineken lancia ‘Bar Dating’, un’app web per incoraggiare i giovani a ravvivare la vita sociale

Heineken ha lanciato ‘Bar Dating’, una web app innovativa che unisce il mondo del dating a quello dei bar, rivolgendosi ai giovani italiani per stimolare la loro vita sociale. Con un approccio ironico, questo strumento invita gli utenti a esplorare nuovi locali e uscire dalla loro comfort zone. Risulta che il 73% dei giovani tende a frequentare sempre gli stessi posti, nonostante il 49% desideri esplorare. Le preoccupazioni riguardo a scegliere il locale giusto e mettere d’accordo il gruppo frenano queste esplorazioni, con il 50% dei giovani che percepisce la propria vita sociale come insoddisfacente.

La generazione dei 18-34enni, abituata all’uso delle app di dating, vorrebbe applicare lo stesso meccanismo per scoprire nuovi bar. In Italia, i bar rappresentano un importante punto di incontro e relazione, diventando spazi vitali per la socialità. Heineken ha riconosciuto questa opportunità e intende ravvivare il settore horeca, incoraggiando i giovani a vivere nuove esperienze al di fuori dei consueti luoghi di ritrovo.

Tommaso Zorzi è stato scelto come ambassador della campagna, portando un tocco di spontaneità e ironia nell’invito all’esplorazione di nuovi locali. Michela Filippi, marketing director di Heineken Italia, evidenzia come Bar Dating voglia rompere la routine sociale dei giovani, facilitando la scoperta di nuovi posti senza abbandonare i preferiti. Per celebrare il lancio dell’app, si svolgeranno eventi #BarDating a Roma e Milano, promuovendo esperienze coinvolgenti e sorprese, con la partecipazione di influencer.