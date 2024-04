Heidi scopre che Perla ha vinto il GF: la reazione e l’incontro con Beatrice

Beatrice Luzzi ieri sera è stata ospite al Grande Fratello Vip Albania, ha rilasciato un’intervista al conduttore del programma e subito dopo è entrata nella casa per incontrare Heidi Baci. Prime della reunion, il GF ha mostrato alla Baci un riassunto dell’avventura della Luzzi al Grande Fratello italiano, mandando in onda anche le immagini della vittoria di Perla Vatiero. La Baci è rimasta spiazzata e il presentatore le ha chiesto: “Come hai visto Beatrice è arrivata in finale e si è classificata seconda. Ha vinto Perla, cosa ne dici?“. La gieffina ha risposto: “Auguri“.

L’incoraggiamento di Beatrice.

Beatrice ha fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip leggendo una poesia scritta da Heidi e dopo ha potuto riabbracciare l’amica: “Sei bellissima tesoro. Lo so che è dura, mi raccomando non mollare. Ti ricordi quando sei venuta a trovarmi? Mi hai detto ‘mantieni la tua lucidità’, non sai quanto mi è servito. Adesso lo dico io a te, perché sei forte, puoi farcela, rispondi come sai fare tu, con ironia e con il sorriso splendido che hai. Tu hai tanto intuito amore mio. Vai avanti perché puoi vincere“.

Questa sera una bellissima sorpresa per Heidi: Beatrice è volata in Albania e, dopo aver letto una poesia scritta da Heidi, ha potuto abbracciarla e darle il suo sostegno.

