Heidi Klum in topless a St Barts

Da stranotizie
Heidi Klum continua a fare parlare di sé durante la sua vacanza a St. Barts. La giudice di “America’s Got Talent”, 52 anni, è stata fotografata mentre nuotava con il marito Tom Kaulitz, indossando solo un paio di mutandine nere a fondo chiuso. I due coniugi hanno mostrato pubblicamente il loro amore durante l’uscita in spiaggia, baciandosi e tenendosi per mano.

Heidi Klum ha accessorizzato il suo look di costume da bagno con una lunga collana d’argento e occhiali da sole aviator. Prima di arrivare in spiaggia, si era coperta con un top giallo e un cappello da baseball bianco. Tom Kaulitz, invece, indossava un paio di mutande da bagno a stampa leopardo e un cappello grigio.

Non è la prima volta che Heidi Klum viene fotografata mentre mostra la sua pelle durante la vacanza. È stata immortalata in diverse occasioni mentre nuotava o si rilassava in spiaggia senza reggiseno. In passato, è stata fotografata con un paio di mutandine marroni e un cappello da baseball bianco, e in un’altra occasione con un paio di mutandine bianche e rosse a fantasia di ciliegie.

Heidi Klum ha anche condiviso con i suoi follower di Instagram uno scatto della sua vacanza, mostrandosi sdraiata su un asciugamano Gucci in riva al mare, indossando solo un paio di mutandine nere a fondo chiuso. La coppia è partita per St. Barts dopo aver trascorso il Natale a New York City.

