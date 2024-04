Heidi Baci riabbraccerà Beatrice: la Luzzi va al Grande Fratello Vip Albania

I rumor dei giorni scorsi sembravano poco credibili, diversi siti albanesi scrivevano: “Una concorrente italiana arriverà nella casa del GF Vip Albania per incontrare una nostra gieffina”; “Beatrice Luzzi arriverà al Grande Fratello Vip”; “Beatrice in Albania per entrare come ospite al Grande Fratello Vip albanese“. Invece è tutto vero, Beatrice Luzzi effettivamente è volata in Albania per fare una bella sorpresa a Heidi Baci, che si trova ancora al GF Vip albanese (ed è tra le preferite del pubblico).

Poco fa l’account ufficiale del programma albanese ha scritto: “Stasera una grande sorpresa, ci sarà Beatrice Luzzi, che arriverà per fare un bel regalo“. Lo stesso annuncio è stato fatto dal profilo Twitter della gieffina di origini albanesi: “Questa sera una grande sorpresa, Bea arriverà nella casa del Big Brother!”

Heidi Baci, le parole di Beatrice Luzzi.

Nei mesi passati nella casa del Grande Fratello italiano, Beatrice Luzzi in più occasioni ha ricordato Heidi Baci e l’ha fatto anche a pochi giorni dalla finale: “Lei si è giocata questa esperienza per quello che è successo con Massimiliano. Aveva tante possibilità qui dentro, era un’ottima concorrente. Per quello che è successo con Massimiliano alla fine è uscita.Secondo me Massimiliano doveva chiedere scusa a lei per come sono andate le cose. […] È una ragazza splendida, mi dispiace solo che qui non ha avuto la possibilità che meritava. Erra tra le poche qui dentro che non si schierava con il gruppo e cercava sempre di capire come andavano le cose senza prendere posizioni per partito preso. Posso solo dire cose molto positive e ci manca. […] Meritava di essere qui con noi e sono convinta che se non s ene fosse andata ci sarebbe“.