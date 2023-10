Heidi Baci nella notte si è ritirata dal Grande Fratello

Heidi Baci si è ritirata dal Grande Fratello. Lo ha fatto nella notte, al termine dell’undicesima puntata, dopo aver avuto una conversazione telefonica con i genitori.

La gieffina dall’incontro con suo padre ne è uscita visibilmente distrutta dato che lui l’ha accusata di aver intrapreso un rapporto con “un uomo più grande di lui” e che per questo sua madre ha smesso di guardarla in tv. Le ha anche sussurrato una frase in albanese (“Cuore di papà se non stai bene puoi uscire con me stasera“) e alla fine Heidi Baci lo ha preso alla lettera.

Chiamata in Confessionale per parlare al telefono con i propri genitori, Heidi Baci da lì non è più uscita. A dare l’annuncio è stata Letizia Petris su richiesta degli autori.

“È andata via, non ha potuto salutare nessuno, manderà un messaggio più avanti. Non può salutare nessuno, dobbiamo preparare le sue cose. Mi hanno chiamato in Confessionale per dirmelo e mi hanno chiesto di dirlo a tutti voi. Mi hanno chiesto di dirvelo in maniera tranquilla e di non fare una cosa di stato, io ho già pianto in Confessionale. Avrà modo di mandarci un video messaggio a tempo debito. È uscita dal Confessionale”.

Poco dopo è stato anche il profilo social della trasmissione ad annunciarlo “Per motivi personali Heidi Baci ha lasciato la Casa di Grande Fratello“.