Heidi Baci, il conduttore del GF Albania tira una stoccatina a Signorini

La terza edizione del Big Brother Vip albanese ieri sera ha decretato la sua vincitrice e no, purtroppo a trionfare non è la stata la “nostra” Heidi Baci. L’ex gieffina di Alfonso Signorini si è classificata quarta, mentre al terzo posto si è posizionato il suo fidanzato, l’attore Romeo Veshaj.

Durante la puntata il Big Brother ha fatto incontrare Heidi Baci con suo padre che ha poi avuto un incontro con il novello genero Romeo. Al contrario di quanto visto durante il confronto fra il papà di Heidi e Massimiliano Varrese al Grande Fratello nostro, il padre di lei e Romeo hanno stretto amicizia e brindato alla nuova relazione.

“Durante l’incontro tra il padre di Heidi e Romeo e lo scambio tra i due di un cin con le birre, a suggellare l’ingresso di Romeo nella famiglia Baci, il conduttore Ledion Lico avrebbe in qualche modo menzionato Alfonso Signorini e la sua ship sfumata” – si legge su MondoTv24 – “So solo che in questo momento Alfonso Signorini è molto geloso di me, solo questo so sicuramente”. Una leggera ma tagliente battuta quella di Ledion Lico che menziona, seppur velatamente, la ship catastrofica andata a creare tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci all’interno della casa del Grande Fratello il cui finale ha portato solo al ritiro forzato dalla situazione di Heidi”.