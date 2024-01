Heidi Baci al Grande Fratello in Albania sparla di una gieffina italiana

Heidi Baci al Big Brother Vip in Albania è tornata a parlare della sua esperienza al Grande Fratello italiano che ha concluso anzitempo ritirandosi. Un’esperienza che nel bene e nel male l’ha resa famosa e che ora racconta senza mezze misure ai suoi nuovi amici albanesi.

Se qualche giorno fa ha parlato di Massimiliano Varrese:

Ieri ha parlato di una gieffina misteriosa che dentro la Casa le sembrava una tipa ok, mentre una volta uscita – e aver visto determinati video – ha cambiato idea. A raccontare questo aneddoto è stato proprio il profilo ufficiale di Heidi Baci con tanto di video:

“Heidi spiega agli altri inquilini che dall’interno non si può sapere cosa dice un altro dietro le spalle, ma da fuori il pubblico vede tutto come un puzzle e i video girano” – hanno scritto – “Tu non sai cos’ho detto io… Invece loro (il pubblico) vedono tutto come un puzzle e sono lucidi. Poi ci sono i tuoi video che girano tutto il tempo continuamente. C’era una ragazza che lì dentro mi sembrava apposto e una volta fuori mi hanno mandato tutti i video”.