heekpek Collant Termici Donna Invernal Collant Donna Foderati in Pile Traslucidi Vita Alta Comodi Elasticizzati Spesse Collant Leggings Termici Donna

Dal marchio

Benvenuti alla HKPK

Sciarpe e scialli

Top invernale

Loungwear

Pantaloni da donna

Pantaloni da Uomo

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 23 agosto 2022

ASIN ‏ : ‎ B0BBKSQKYS

Due spessori: questi collant termici sono disponibili in 2 spessori. La versione da 220 g è adatta per condizioni climatiche 0-15 ℃ e la versione da 320 g è adatta per condizioni meteorologiche -10- 0 ℃. Elastico e ideale per tutte le donne di peso compreso tra 40 kg e 70 kg, altezza 150 cm-173 cm.

49.7% Poliestere, 36.5% Nylon, 13.8% Spandex

Lavabile in lavatrice

Casual

Design: questi leggings spessi sono elastici, possono estendersi in tutte le direzioni per adattarsi meglio ai fianchi e alle gambe, sembrano calze semitrasparenti, creano la sensazione di gambe nude. Design a fascia larga a vita alta con comoda elasticità per adattarsi all’addome senza arrotolare o far cadere il cavallo, fornendo al contempo grande modellatura e calore per l’addome.

Leggings foderati in pile: i collant donna foderati in pile sono progettati per aggiungere calore e stile pur rimanendo sottili senza ingombro. I collant in pile termico spesso presentano un design a tutta lunghezza con fodera in caldo pile per un maggiore comfort e protezione contro il freddo.

Occasioni: questi leggings termici da donna a vita alta combinano moda, funzionalità e prestazioni, si abbinano facilmente a vestiti, maglioni, top lunghi, stivali o qualsiasi cosa tu ami per un look accogliente ed elegante, perfetto per il casual di tutti i giorni e qualsiasi altro indoor e outdoor attività in inverno.