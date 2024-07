«Hedy Lamarr inventa il Wi-Fi nel 1940.

È una frase che mi fa girare la testa. Biancaneve, la donna più bella del mondo, la protagonista di Estasi, Wonder Woman, il rossetto, la tinta, il Wi-Fi…

Forse sul momento nemmeno lei capisce davvero quello che ha fatto, né quanto futuro ci sia in quella sua invenzione.

Si aspettava di trovare una soluzione per le sue tette, non di scoprire una rivoluzione globale.

In quegli anni c’è un’unica persona in grado di immaginare una forma di comunicazione basata sul salto di frequenza, una cosa che oggi è il Wi-Fi, il Bluetooth, il Gps, e quella persona è una star di Hollywood.

Una donna.

Hedy Lamarr.

Ma il tema è: nel 1940 il mondo è pronto a farsi accompagnare nel futuro da una donna?»

🌙”L’invenzione di Eva” è il nuovo libro di Alessandro Barbaglia