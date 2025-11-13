Hedera e PwC: innovazione ESG per un futuro sostenibile in Svizzera

Hashgraph Group e PwC hanno dichiarato di aver collaborato per sviluppare soluzioni di rendicontazione ambientale, sociale e di governance (ESG) sfruttando la tecnologia di Hedera. Questa iniziativa intende standardizzare dati, audit e conformità per le aziende internazionali, combinando blockchain e competenze regolatorie.

La collaborazione con PwC Switzerland e PwC Germany ha come obiettivo principale la verifica della sostenibilità nelle grandi aziende, utilizzando la Distributed Ledger Technology (DLT) di Hedera per offrire soluzioni affidabili e scalabili. Con il mercato dei crediti di carbonio in continua espansione e normative sempre più stringenti, l’accordo si inserisce in un contesto cruciale. Il piano si concentra su applicazioni strategiche come il tracciamento delle emissioni di CO2, i certificati di energia rinnovabile e la tracciabilità dei prodotti.

L’elemento centrale di questa collaborazione è la piattaforma EcoGuard, che utilizza Hedera per creare registri immutabili e tokenizzati, favorendo verifiche indipendenti e conformità normativa. EcoGuard è fornita come servizio gestito, si integra con i sistemi aziendali e supporta il monitoraggio delle emissioni e i controlli sulla qualità dei dati.

La prima fase dell’integrazione coinvolgerà grandi aziende e casi d’uso governativi, puntando su settori come energia, manifattura e servizi finanziari. Le soluzioni adottate sono conformi a standard internazionali come GRI, TCFD e SASB, riducendo errori grazie a controlli automatizzati.

Inoltre, Verra, un importante ente di standardizzazione per i crediti di carbonio, ha recentemente unito le forze con Hedera per migliorare la gestione e verifica di tali progetti. Questo allineamento mira a semplificare i processi e garantire una maggiore trasparenza nella rete Hedera.

