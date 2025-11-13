19.9 C
Roma
giovedì – 13 Novembre 2025
Tecnologia

Hedera e PwC: innovazione ESG per un futuro sostenibile in Svizzera

Da stranotizie
Hedera e PwC: innovazione ESG per un futuro sostenibile in Svizzera

Hashgraph Group e PwC hanno dichiarato di aver collaborato per sviluppare soluzioni di rendicontazione ambientale, sociale e di governance (ESG) sfruttando la tecnologia di Hedera. Questa iniziativa intende standardizzare dati, audit e conformità per le aziende internazionali, combinando blockchain e competenze regolatorie.

La collaborazione con PwC Switzerland e PwC Germany ha come obiettivo principale la verifica della sostenibilità nelle grandi aziende, utilizzando la Distributed Ledger Technology (DLT) di Hedera per offrire soluzioni affidabili e scalabili. Con il mercato dei crediti di carbonio in continua espansione e normative sempre più stringenti, l’accordo si inserisce in un contesto cruciale. Il piano si concentra su applicazioni strategiche come il tracciamento delle emissioni di CO2, i certificati di energia rinnovabile e la tracciabilità dei prodotti.

L’elemento centrale di questa collaborazione è la piattaforma EcoGuard, che utilizza Hedera per creare registri immutabili e tokenizzati, favorendo verifiche indipendenti e conformità normativa. EcoGuard è fornita come servizio gestito, si integra con i sistemi aziendali e supporta il monitoraggio delle emissioni e i controlli sulla qualità dei dati.

La prima fase dell’integrazione coinvolgerà grandi aziende e casi d’uso governativi, puntando su settori come energia, manifattura e servizi finanziari. Le soluzioni adottate sono conformi a standard internazionali come GRI, TCFD e SASB, riducendo errori grazie a controlli automatizzati.

Inoltre, Verra, un importante ente di standardizzazione per i crediti di carbonio, ha recentemente unito le forze con Hedera per migliorare la gestione e verifica di tali progetti. Questo allineamento mira a semplificare i processi e garantire una maggiore trasparenza nella rete Hedera.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Ritorno degli One Direction: le speranze di una reunion
Articolo successivo
Favole Italiane con Max Paiella al Teatro Boni
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.