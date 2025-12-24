Heavy metal Lipsia

10.1 C
Siamo giunti alla fine di un periodo di recensioni di album non ancora valutati in vista delle imminenti playlist. In questo caso, si parla di due album di gruppi di Lipsia, i Firmament e i Sintage, che condividono diverse caratteristiche, come la provenienza e il genere musicale, ma non hanno membri in comune, ad eccezione del batterista dei Firmament che ha suonato brevemente con i Sintage dal vivo.

I Firmament hanno pubblicato il loro secondo album, “For Centuries Alive”, che suona come un omaggio agli Iron Maiden della prima metà degli anni Ottanta, con un cantante che ricorda Bruce Dickinson. Tuttavia, il gruppo riesce a rielaborare e attualizzare le loro influenze, suonando fresco e personale. L’album è molto bello e avrebbe potuto entrare nella top10 se fosse stato scoperto prima.

I Sintage, invece, hanno uno stile più stradaiolo e hanno pubblicato il loro album “Unbound Triumph”, che ha una copertina irresistibile e un video adorabile. Il loro stile è sempre ottantiano, ma l’approccio è più crudo e gli arrangiamenti più scarni. Sono più simili ai Motley Crue che agli Iron Maiden. L’album non avrebbe corso il rischio di entrare nella top10, ma merita comunque di essere ascoltato.

