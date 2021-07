Il tweet di Heather Parisi scritto il giorno dopo la scomparsa di Raffaella Carrà continua ad alimentare polemiche social. Su Twitter in molti sono convinti che le nuove frecciatine della star di Cicale siano rivolte a Lorella Cuccarini e così molti fan della giudice di Amici hanno rivangato vecchie parole di Heather Parisi.

Nel 2015 Heather criticò duramente il programma della Carrà, Forte Forte Forte. All’epoca la Parisi scrisse sul sul blog che i talent in generale sono il crepuscolo della tv e che quello della Raffa somigliava molto ad una recita scolastica.

Ora, @heather_parisi non è obbligata a fare un tributo social a Raffaella. Però sfruttare questa occasione per tirare la solita frecciatina alla Cuccarini (doverosa per carità però avete entrambe rotto) mi è sembrato di cattivo gusto. — Nicø ❌ (@nico_cdc) July 6, 2021

@heather_parisi qui attacchi @raffaella e ti complimenti con @LCuccarini che ora è il tuo nuovo bersaglio! Critichi i TALENT peccato che pochi anni dopo PROPRIO TU hai partecipato ad Amici…..x i soldi i talent vanno benissimo!!!! Questa si che è IPOCRISIA!!!! #W #RaffaellaCarra pic.twitter.com/ZQXEoxsS8Q — StarLightshine (@lightshine_star) July 7, 2021

Si sono dimenticati cosa ha scritto la Parisi anni fa sul suo programma se dovete dire di tutti almeno fatelo bene pic.twitter.com/D55MH6AD2o — AMANDA CENTOLA (@piccoligiganti) July 7, 2021

Le parole di Heather Parisi su Forte Forte Forte.

Anche in questo caso mi viene da dire che questa polemica non ha ragione di esistere. I pensieri di Heather sono di anni fa e riferiti ad un genere di tv e ad un programma. La Parisi non mi pare abbia attaccato o criticato la Carrà come persona.