Heather Parisi su Lorella Cuccarini: “Sono finita in Tribunale”

Heather Parisi ieri sera è stata ospite di Francesca Fagnani a Belve e nonostante il suo dissenso ha dovuto affrontare l’affaire Lorella Cuccarini.

“Fra me e Lorella Cuccarini non c’è mai stata rivalità siamo troppo diverse, io non ho mai visto nessuno come rivale. Ho sempre deciso io dove andare a lavorare e quando. Io e lei siamo troppo diverse, due mondi opposti. Lei è sempre stata la prima della classe e sa tutto a memoria, io invece faccio ciò che mi viene in mente in quel momento. Se sono più artista di lei? Ti dico solo che non abbiamo niente in comune”.

Citando NemicAmatissima, programma del 2016 che ha registrato proprio con Lorella Cuccarini per Rai1, Heather Parisi ha aggiunto:

“NemicAmatissima l’ho fatto per fare un omaggio ai miei fan, il mio sogno era fare tipo Milleluci con Raffaella Carrà e Mina. Invece è stato tutto tranne quello. In due mesi di tempo non ho mai incontrato Lorella Cuccarini a parte sul set. Se tu vuoi creare una complicità…”.

Heather Parisi, Lorella Cuccarini l’ha querelata?

La ballerina, parlando sempre della Cuccarini, ha aggiunto:

“Lei era in onda ospite da Pippo Baudo a Domenica In. Era il giorno di Natale e Pippo le chiede: “Cosa vuoi augurare ad Heather Parisi? E lei mi ha fatto passare per pazza dicendo che litigo sempre con me stessa. E io, da Hong Kong, per divertimento mio mi sono messa a litigare con me stessa e ho fatto il dito medio. E sono andata in Tribunale per questo. Ora siamo in appello, ma se il giudice mi sta ascoltando da casa.. Mammamia”.

Che la Cuccarini l’abbia davvero querelata per questo?