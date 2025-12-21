Heather Parisi parla delle figlie a Verissimo

Heather Parisi è tornata a Verissimo e ha parlato del rapporto attuale con le figlie maggiori, Rebecca Manenti e Jacqueline Luna Di Giacomo. Rispetto all’ultima intervista, ha cambiato toni e atteggiamenti e ha spiegato di essere profondamente orgogliosa di Rebecca e Jacqueline. Ha anche chiarito di aver visto la figlia di Rebecca, Sole, ma non il figlio di Jacqueline, Enea.

Heather Parisi ha dichiarato di non aver ancora avuto l’opportunità di conoscere Enea e ha lasciato intendere di voler recuperare il legame con la figlia. Per quanto riguarda il legame con la primogenita Rebecca, tutto sembra filare liscio. Heather ha fatto sapere di aver conosciuto la piccola Sole e di aver trascorso diversi giorni in compagnia della figlia e della nipotina.

Heather Parisi ha confidato di essere molto orgogliosa di Rebecca e Jacqueline e di sognare un rapporto sereno con tutte le sue figlie. Ha anche aggiunto di apprezzare la riservatezza di Jacqueline e Rebecca. Sul finale dell’intervista, ha anche menzionato Lorella Cuccarini, storica “rivale” di Heather, e ha dichiarato di non avere problemi con lei, ma ha concluso con una battutaccia: “Lei lo sa che sono più brava di lei”.