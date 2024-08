Heather Parisi, novità sul rapporto con la figlia: “Non conoscerà suo nipote”

Ultimo durante un concerto del mese scorso ha annunciato ai suoi fan che la sua fidanzata, Jacqueline Luna Di Giacomo, è incinta. La ragazza pare aspetti un maschietto, che dovrebbe chiamare Edoardo. In molti hanno atteso una reazione social della madre di Jacqueline, Heather Parisi, che però non è mai arrivata. La ragazza in passato ha dichiarato di non vedere più sua mamma da più di dieci anni e a quanto pare i rapporti continuano ad essere non dei migliori, visto che l’ex ballerina a Belve ha preferito non rispondere alle domande sulla figlia e su Ultimo. Ma su questi dissapori ci sono delle novità e delle indiscrezioni.

Heather Parisi, i rumor su lei e Jacqueline.

Alessandro Rosica (il primo ad aver annunciato la gravidanza di Jacqueline), Fan Page e Leggo hanno riportato delle voci secondo le quali la showgirl americana non ha ancora sentito la figlia e non ci sarebbe in programma una reunion per farle conoscere il nipotino in arrivo.