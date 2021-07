Heather Parisi è sempre stata una grande fan di Raffaella Carrà e proprio ieri sera è andata in onda su Rai Uno una puntata di Carramba Che Sorpresa con le due artiste insieme. Stamani però è arrivato uno strano tweet della ballerina: “È sorprendente: il potere che ha la morte umana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti al punto tale da fargli ammettere financo la propria ipocrisia“.

Secondo molti queste parole potrebbero essere una frecciatina alla lettera che Lorella Cuccarini ha scritto per Raffaella.

È sorprendente: il potere che ha la morte umana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti al punto tale da fargli ammettere financo la propria ipocrisia. — Heather Parisi 🤐 (@heather_parisi) July 6, 2021

In tanti sono convinti che la Parisi abbia parlato di ‘ipocrisia’ per un vecchio tweet di Lorella: “Non ci siamo incontrate per 30 anni. Spero di non incontrarti nei prossimi 30. Umanamente sei stata una grande delusione“.

In ogni caso non era meglio evitare quel tweet polemico il giorno dopo la morte di un’icona come Raffaella?

Le reazioni al tweet di Heather Parisi.

“Certo che la Signora Heather Parisi poteva risparmiarsi un tweet del genere. Lorella, quel tweet, l’ha fatto quasi 7 anni fa. Sette anni fa! In sette anni le cose possono cambiare, mutare. In bene o in male, eh: sia chiaro. Lo trovo, attualmente, fuori luogo. Spiace”. “Perdonami Heather. Per me sei un mito. Però questa sterile polemica si poteva evitare… Raffaella è una diva e nessuno può negarlo, anche chi può avere avuto diatribe umane o professionali con lei”. “Rai1 In primetime ha replicato la prima puntata di carramba che sorpresa. C’erI ospite tu. Uno strepitoso balletto di coppia. Due super talenti. Poi la sorpresa di tuo papà. Eri emozionata e felice. Eri un’altra Heather. Oggi solo polemiche sempre e comunque invece di un tributo”.

Le scuse di Raffaella Carrà per Lorella.

La Cuccarini era stata contattata per fare la giudice nel talent Forte, Forte, Forte. All’ultimo il suo nome saltò per dei cambiamenti e Lorella se la prese perché non fu avvisata da Raffaella, che però si scusò.