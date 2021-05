Che Heather Parisi e Lorella Cuccarini non siano esattamente bff lo sappiamo da anni e infatti lo scorso settembre la ballerina di origini americane ha dato alla collega dell’ipocrita e dell’omofoba. In una nuova intervista rilasciata al Corriere, Heather Parisi è tornata a parlare della prof di Amici, chiarendo che tra loro non c’è competizione o rivalità, ma che restano due poli opposti.

“La nostra non è rivalità: siamo proprio il diavolo e l’acqua santa. Io sono il diavolo, ovviamente. Abbiamo tutto diverso: mentalità, infanzia, carriera e pensieri, soprattutto sui diritti civili. […] Intanto io ballo tutti i giorni ed ho una web tv che sta andando molto in questo periodo. Farò dei video in cui insegno certe cose”.

Probabilmente non accetterebbero mai, ma io sogno un confronto televisivo tra queste due icone degli anni 80.

Heather Parisi sulla polemica di Pio e Amedeo e su quella legata alle parole di Fedez il 1° maggio.

Non è mancato un commento della ballerina sulla polemica scoppiata per le parole di Pio e Amedeo a Felicissima Sera. Heather Parisi ha dichiarato che negli Stati Uniti i due comici non lavorerebbero più dopo quello che hanno detto.

“Ho letto che due comici italiani, Pio e Amedeo, hanno difeso la parola ne..o e altre simili. In America, non lavorerebbero più. Queste parole evocano odio, offendono. Se, come me, sei davvero per un mondo che include, non puoi ritenerle satira o comicità”.

Inaspettatamente è arrivata anche una frecciatina a Fedez.

“No (non ne ho sentito parlare, ndr), però posso dire che essere un’icona Lgbtq è un premio che non tutti meritano allo stesso modo: io amo i diritti da sempre, ma mi sembra che alcune icone seguano una moda”.