Heather Parisi, la ballerina attacca Amici: le sue parole contro il programma di Maria De Filippi non sono passate inosservate

Nel corso delle ultime ore il nome di Heather Parisi sta occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? La ballerina si è lasciata andare ad uno sfogo contro Amici di Maria De Filippi che non è di certo passato inosservato. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Heather Parisi contro Amici di Maria De Filippi. In questi giorni la ballerina ha rilasciato un’intervista al ‘Fatto Quotidiano’ ed ha parlato nella sua avventura professionale all’interno del talent Amici di Maria De Filippi. Stando alle sue parole, però, Heather Parisi sembra non essere rimasta per niente soddisfatta dal programma.

Questo è quanto dichiarato dalla ballerina al noto quotidiano:

Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione; invece sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa. Lì ero fuori contesto. Non ero in grado di seguire il copione… se vuole capire capisce. Maria De Filippi? Non mi diceva nulla, ma gli autori, l’ambiente: si capiva che non andava. Ripeto: so recitare solo me stessa.

Amici di Maria De Filippi, anche Natalia Titova contro il talent: “Non mi ha soddisfatta”

Ma Heather Parisi non è l’unica ad essere rimasta insoddisfatta dal talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. Nelle scorse ore anche Natalia Titova ha rivelato di non essere rimasta molto soddisfatta dal programma. Queste sono state le sue parole a riguardo: