Heather Parisi e le novità inaspettate su Lorella Cuccarini

Stasera è andata in onda la prima puntata di Mi Casa Es Tu Casa, il programma di Cristiano Malgioglio. Il cantante ha ospitato Heather Parisi e le ha chiesto dei suoi dissapori con Lorella Cuccarini. La risposta però ha spiazzato tutti.

“Cosa è successo con lei? Ma nulla, davvero proprio niente. Ma con Lorella Cuccarini non è successo nulla! Ci sentiamo tutti i giorni. Ci scriviamo in privato su Twitter e Instagram. Avrei voluto fare di più di Nemica Amatissima. Erano anni che volevo fare uno show con lei. Ma a cosa ti riferisci quando parli di tensioni? No nessuna competizione, anche perché siamo due mondi completamente diversi io e lei. Ma ci sentiamo tutti i giorni. Ma ti riferisci alla storia della ballerina sovranista. Comunque non è successo nulla”.

Non è successo niente?

Heather Parisi contro Lorella Cuccarini.

Per quanto la Parisi dica che non è successo nulla con la collega, in realtà le cose non stanno così. E non occorre nemmeno scavare troppo, visto che le ultime frecciatine di Heather risalgono al 2020. In piena pandemia Tommaso Zorzi accusò la Cuccarini di omofobia e lei si difese dicendo che se avesse avuto un figlio gay lo avrebbe amato comunque. Proprio queste parole della prof di Amici scatenarono il ditino birichino di Heather Parisi, che su Twitter le scagliò l’arco con tutte le frecce contro la collega.