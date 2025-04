Heather Parisi diventa nonna bis: l’annuncio

Rebecca Manenti ha annunciato la sua gravidanza attraverso un commovente post della sorella Jacqueline, celebrando l’arrivo della piccola Sole e il forte legame che unisce le due sorelle. Figlie dell’artista Heather Parisi, Rebecca e Jacqueline hanno costruito una relazione profonda nonostante le loro vite divergenza. Mentre Jacqueline ha intrapreso una carriera artistica ed è attualmente legata al cantautore Ultimo, Rebecca ha scelto un percorso più riservato nel settore odontoiatrico.

L’annuncio della gravidanza è stato dato da Jacqueline, che ha condiviso un’immagine toccante di Rebecca con il pancione, esprimendo felicità e amore nel suo messaggio: “La prima Pasqua con… Sole! mia sorella diventa mamma, io divento zia, Enea diventa cuginetto grande! La vita è bella davvero!” Queste parole hanno rivelato il nome della futura bambina e hanno suscitato emozione tra i follower delle sorelle.

Rebecca, nata nel 1994 a Roma e figlia di Giorgio Manenti, ha seguito studi solidi in odontoiatria, specializzandosi in ortognatodonzia. Ha vissuto anche a Madrid prima di tornare in Italia, dove esercita la sua professione. Pur mantenendo un basso profilo riguardo alla sua relazione con la madre, ha sempre mantenuto un forte legame con Jacqueline.

Recentemente, alcuni post sui social avevano suscitato curiosità, ma la notizia ha guadagnato popolarità grazie a Jacqueline. L’entusiasmo di entrambe è evidente mentre la famiglia si prepara ad accogliere una nuova vita, simboleggiando la forza dei legami familiari e la gioia del ciclo della vita che si rinnova.