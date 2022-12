Heather Parisi confessa: “Con Lorella Cuccarini siamo amiche”: ecco la reazione della maestra di Amici

Nel corso delle ultime ore il nome di Heather Parisi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. In seguito ad un’intervista rilasciata al programma Mi casa es tu casa, l’ex ballerina si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni su Lorella Cuccarini che hanno lasciato senza parole la maestra di canto di Amici di Maria De Filippi.

Heather Parisi ha rilasciato una lunga intervista al programma Mi casa es tu casa, programma condotto da Cristiano Malgioglio. Qui l’ex ballerina si è messa a nudo raccontando momenti non solo della sua vita lavorativa ma anche quelli privati. In particolar modo, Heather ha parlato a lungo del legame che la unisce a Lorella Cuccarini.

L’intervista che la ballerina ha rilasciato nel salotto di Cristiano Malgioglio ha toccato vari punti. Tra i tanti, non sono di certo passate inosservate le parole che Heather Parisi ha speso su Lorella Cuccarini. Questo è quanto dichiarato dalla showgirl sulla maestra di canto di Amici di Maria De Filippi:

Non è successo niente. Siamo molto amiche, ci scriviamo tutti i giorni su Instagram. Se venisse adesso? La abbraccerei. Avrei fatto di più con lei a Nemica Amatissima. Era il mio sogno fare questo duetto. Non c’è rivalità. Siamo due donne diverse.

In seguito alle frasi di Heather, però, Lorella Cuccarini ha espresso tutto il suo scetticismo ed ha affidato ad una storia pubblicata su Instagram la sua reazione perplessa e dubbiosa. Come interpreta Heather Parisi quanto condiviso dalla Cuccarini? Staremo a vedere.

L’intervista di Heather Parisi a Mi casa es tu casa è poi proseguita con alcune rivelazioni sul privato della ballerina. Nel dettaglio, la showgirl ha confessato di non guardare la televisione italiana. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Se guardo la televisione italiana? No. Guardo le serie e i film. La televisione italiana non la guardo, non ha niente a che fare con quella che ho fatto io. Ho lavorato con i più grandi. I reality? Ho letto sui giornali che io avrei dovuto fare il Grande Fratello ma no. Io ho fatto il primo reality, quello con Raimondo Vianello, Stasera niente di nuovo. Perché tutto quello che facevamo nella vita vera era in onda.