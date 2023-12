Heather Parisi chiarisce la sua posizione su Amici e Mediaset ritira la querela

Lo scorso mese Heather Parisi nel corso di una chiacchierata con Il Fatto Quotidiano ha dichiarato: “Non avevo capito che nei talent bisognava recitare un copione” [ha detto in riferimento alla sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi, ndr] Io sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa. Lì ero fuori contesto. Non ero in grado di seguire il copione. Se vuole capire capisce“. Parole che hanno costretto Mediaset a intervenire per vie legali.

Oggi è arrivata la rettifica di Heather Parisi.

“In merito alle interpretazioni date da una parte dei mezzi di informazione, relativamente ad un passaggio della mia intervista a Il Fatto Quotidiano del 5 novembre 2023, desidero chiarire che le mie difficoltà a entrare nello spirito della trasmissione Amici nel corso della mia partecipazione del 2018, sono derivate unicamente da personali specificità caratteriali che non mi hanno consentito di capire il sentiment della trasmissione e più in generale la specificità dei talent televisivi”.

E ancora:

“Per questo ho fatto mea culpa e ho detto: ‘ho sbagliato con Amici’. La mia ammirazione e la mia stima nei confronti di Maria De Filippi, del suo programma e di tutto lo staff di lavoro, che è sempre stato con me professionale, disponibile e collaborativo, non è mai stata da me messa in dubbio. Nel corso dell’intervista ho detto che stavo in mezzo ai giovani, ma non ero in grado capirne il linguaggio né di seguirne le istanze. E ho finito per sentirmi come un pesce fuor d’acqua. Chiunque abbia dimestichezza con il mondo dello spettacolo, può capire che è sufficiente questo a farti andare ‘fuori copione’ anche quando un copione non esiste. Ed infatti io non ho mai ricevuto nessuna indicazione autorale volta a minare la genuinità della trasmissione”.

Heather Parisi, Mediaset ritira la querela

“Amici e Mediaset prendono atto con piacere del chiarimento offerto da Heather Parisi a proposito di quanto riferito nell’intervista a Il Fatto Quotidiano a proposito della sua partecipazione al programma e sono quindi lieti di poter considerare chiusa la questione”.