Heather Parisi: Attacco a Mariotto e il Mistero del Cetriolo

Heather Parisi è intervenuta nel talk show “La volta buona” di Caterina Balivo tramite un videomessaggio, per chiarire alcune polemiche recenti riguardanti la sua rivalità con Lorella Cuccarini e le dichiarazioni di Giancarlo Magalli e Guillermo Mariotto. Partendo dal suo carattere, Heather si è definita come una persona che ama accendere i riflettori e non ha paura di esporsi, affermando che se fosse stata solo simpatica l’avrebbero definita “la gentile signorina del tè”.

Riguardo a Guillermo Mariotto, Heather ha smentito le sue recenti affermazioni sulla sua presunta egocentricità, precisando che il loro rapporto era sporadico e superficialmente amichevole. Ha citato episodi del loro passato, sottolineando che l’unico “ortaggio” che ha ricevuto non erano pomodori, ma un cetriolo, evidenziando così l’assurdità di tali accuse.

Inoltre, Heather ha chiarito che la sua precedente critica non era rivolta a Giancarlo Magalli e ha esteriorizzato la sua approvazione per lui, confermando la necessità di discutere con Pippo Baudo su ciò che accadde realmente a “Fantastico”, un programma di cui lei non ha avuto un ruolo chiaro. La ex showgirl ha quindi rettificato le interpretazioni errate dei suoi interventi, ribadendo la sua posizione e cercando di riordinarne la narrazione pubblica.