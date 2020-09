Lorella Cuccarini proprio non ci sta ad essere definita “omofoba” e ieri ha risposto all’attacco di Tommaso Zorzi. Oggi è arrivato anche l’immancabile commento di Heather Parisi.

“Se 1 dice “se avessi 1 figlio gay lo amerei come qualsiasi altro figlio” (ma va?) e poi è contrario a adozioni gay e matrimoni tra persone dello stesso sesso, non vuol dire che “non è allineato al politicamente corretto”.

Vuol dire che è omofobo e pure ipocrita PUNTO”.

Heather ha ragione da vendere. Chi mangia la carne è carnivoro, chi odia le donne è misogino e chi è contro i diritti gay è omofobo, PUNTO. Che Lorella se ne facesse una ragione.

Come dovrebbe essere chiamata una persona che pensa che i gay non dovrebbero essere genitori, che lascia like ad articoli che attaccano la legge contro l’omofobia o si presenta ad eventi organizzati da associazioni che da anni attaccano la comunità LGBT?

Purtroppo la discriminazione nei confronti delle persone LGBT è così diffusa e normalizzata, che chi si schiera contro adozioni gay, matrimoni gay o il DDL Zan si trincera dietro al “diritto d’opinione”. Ma se uno dicesse le stesse cose applicate però alle donne? Se una persona se ne uscisse con “amo le donne ma non credo giusto che abbiano il diritto di voto” riuscirebbe a non essere etichettato come misogino e sessista? Riflettiamo.