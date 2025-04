Healthcare Awards, il premio per le eccellenze che trasformano la salute

Oggi sono stati assegnati i premi della seconda edizione degli Healthcare Awards presso il Palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila, un’iniziativa di Formiche e Healthcare Policy che celebra le realtà che contribuiscono all’evoluzione del sistema sanitario in Italia. Alessandra Maria Claudia Micelli, direttrice di Healthcare Policy, ha sottolineato l’importanza di riconoscere le realtà virtuose nel promuovere la salute. La sottosegretaria Fausta Bergamotto ha evidenziato il ruolo cruciale dell’industria farmaceutica, che ha raggiunto un valore di produzione di 56 miliardi di euro, prevalentemente destinati all’export.

Il senatore Guido Quintino Liris, premiato per le ‘Politiche per la salute’, ha affermato che la salute è un tema che coinvolge anche aspetti manageriali e politici, sottolineando l’universalità del Servizio sanitario nazionale. Americo Cicchetti ha ricevuto il premio ‘Sanità del futuro’, sostenendo l’importanza di integrare la salute in tutte le politiche e dimostrare il valore del sistema sanitario. Antonella Santuccione Chadha ha espresso il suo onore per il premio ‘Avanguardia della ricerca’, sottolineando il suo impegno per le neuroscienze e la responsabilità che deriva dal riconoscimento.

Tra le realtà premiate ci sono Incyte, per il ‘Valore della ricerca’, Johnson & Johnson Innovative Medicine per ‘Dalla parte dei pazienti’, e Novartis Italia per ‘Medicina d’iniziativa’ con il progetto SiCura. Sanofi ha ricevuto il premio ‘Innovazione e territorio’ grazie al suo contributo nella produzione di farmaci complessi. Rappresentanti istituzionali hanno partecipato alla cerimonia, evidenziando il valore di queste iniziative per il futuro della sanità in Italia.