Health Italia, utile semestrale stabile a 1,5 milioni di euro. Ricavi +8,4%

Health Italia, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore della sanità integrativa, ha chiuso il primo semestre del 2024 con ricavi netti di 19,3 milioni di euro, in aumento dell’8,4% rispetto ai 17,8 milioni dell’anno precedente. Il segmento Servizi Healthcare e Servizi Sanitari ha registrato una crescita del 8% su base annua, mentre il segmento Support Healthcare ha visto un incremento del 13%.

L’EBITDA, che è di 4,1 milioni di euro, ha mostrato una crescita del 26,1% rispetto ai 3,3 milioni di euro dello stesso periodo del 2023. La margin EBITDA è aumentata al 21,4% dei ricavi netti, segnando un miglioramento di 3 punti percentuali rispetto al 18,4% del 2023. Questi risultati positivi sono attribuibili sia all’aumento della marginalità delle attività principali sia a una strategia di riduzione dei costi efficacemente implementata dall’azienda.

L’utile si attesta a 1,5 milioni di euro, mantenendo una stabilità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’AD Livia Foglia ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando che la crescita significativa degli indicatori economici e finanziari è il frutto di una strategia ben pianificata, concentrata sull’ottimizzazione delle risorse e sul rafforzamento delle attività principali. Questa razionalizzazione non solo ha migliorato le performance aziendali, ma ha anche permesso di cogliere le opportunità di un mercato della sanità integrativa e del welfare in forte espansione.

Infine, la Posizione Finanziaria Netta di Health Italia ha raggiunto i 3,9 milioni di euro, con un significativo miglioramento rispetto ai 6,4 milioni di euro registrati alla fine dell’esercizio precedente, evidenziando una riduzione di 2,5 milioni di euro. Questi dati testimoniano la solidità della struttura finanziaria dell’azienda e la sua capacità di affrontare le sfide future nel settore della sanità integrativa. In sintesi, Health Italia si sta affermando come un attore chiave nel mercato, grazie a una gestione strategica e a risultati economici in crescita.