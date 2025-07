Head Waiter – Warsaw, Poland

Offerta di Lavoro: Head Waiter – Varsavia, Polonia

Unisciti al team di Crazy Pizza e porta il tuo talento a Varsavia, dove l’autentica cucina italiana incontra un’esperienza di ristorazione innovativa. Stiamo cercando un Head Waiter appassionato e dedicato che condivida il nostro amore per la pizza e un servizio eccellente.

Chi siamo:

Crazy Pizza è molto più di una pizzeria. Siamo un ristorante che offre un’esperienza gastronomica elegante e dinamica, dove ogni piatto racconta una storia.

Requisiti principali:

Esperienza pregressa come Head Waiter o in un ruolo simile.

Eccellenti capacità di leadership e gestione del personale.

Spiccate abilità comunicative e relazionali.

Passione per il servizio clienti e l’ospitalità.

Conoscenza della cucina italiana è un plus.

Se sei pronto a far parte di una squadra entusiasta e a creare momenti indimenticabili per i nostri ospiti, non perdere l’opportunità di unirti a noi!

Candidati ora e rendiamo insieme l’esperienza di Crazy Pizza straordinaria!