HDMI Streaming Stick,WLAN Display Dongle, Wireless WiFi Display Dongle HDMI, 1080p Airplay Dongle schermo mirroring dal telefono al grande schermo, supporta Miracast Airplay DLNA

1 ricevitore HDMI.

1 cavo USB 2 in 1.

1 x manuale di istruzioni (lingua italiana Contenuto della confezione:1 ricevitore HDMI.1 cavo USB 2 in 1.1 x manuale di istruzioni (lingua italiana Istruzioni: Innanzitutto, è necessario collegare il dongle wireless alla porta HDMI del dispositivo di visualizzazione, proiettore, TV o schermo. Quindi accendere il dongle wireless con una power bank USB o una spina di alimentazione. Posizionare il modulo WiFi all’esterno per ricevere meglio il segnale Wi-Fi. In secondo luogo, viene visualizzata una guida sul display. [Connessione per dispositivo iOS]

Fase 1: assicurarsi che l’opzione Airplay/DLNA sia evidenziata nella pagina delle istruzioni.

Passo 2: collega il tuo iPhone alla rete hotspot che trasmette il dongle wireless. SSID e password vengono visualizzate nelle istruzioni.

Passo 3: Una volta connesso all’hotspot, apri il browser sul tuo iPhone o iPad, inserisci il sito Web nella parte inferiore della pagina delle istruzioni. Quindi inserisci nella pagina delle impostazioni Wi-Fi, trova il tuo WiFi domestico e inserisci la password Wi-Fi per collegare il tuo iPhone o iPad al WiFi di casa.

Passo 4: recuperare il centro di controllo del telefono o del pad, fare clic sul mirroring dello schermo, verrà visualizzato il nome del dongle wireless, fare clic su di esso e si connetterà e quindi visualizzare lo schermo del telefono o del pad sullo schermo. Pronto! [Collegamento per dispositivi Android]

Passo 1: premere il pulsante sul dongle wireless per passare a Miracast. Assicurarsi che l’opzione Miracast sia evidenziata nella pagina delle istruzioni.

Passo 2: trova quindi il mirroring wireless dello schermo sul tuo telefono Android o tablet Android, cerca il dongle wireless. Una volta visualizzato il nome del dispositivo, fare clic su di esso e si connetterà e sullo schermo del telefono Android o del tablet. Pronto!



☆【Display Wi-Fi 2,4 G e chip avanzato】L’antenna esterna con segnale Wi-Fi da 10 m offre un Wi-Fi più stabile rispetto ad altri dispositivi (WLAN: 802,11b/g/n 2,4 GHz). Adattatore per streaming video, navigazione su Internet, visualizzazione di foto, condivisione in tempo reale, lettore multimediale. E offriamo una garanzia di rimborso di 180 giorni. Supporto tecnico a vita.☆【Facile da usare e non necessario】 Nessuna applicazione o driver di software. Non c’è bisogno di passare da Airplay a Miracast, cambia automaticamente, super facile. In soli 3 passaggi è possibile ascoltare musica, video, foto, file di Office e sito web sul grande schermo: Plug > Connect-> Mirror.☆【Esperienza di grandi immagini】È possibile proiettare foto, video, trasmissioni, musica, documenti d’ufficio (Word, Excel, Ppt), fotocamere in tempo reale, chat online, film, giochi, ecc. su telefoni cellulari e tablet o su televisori a grande schermo. Sui dispositivi HDMI come monitor o monitor oltre i limiti dei piccoli schermi, portate lavoro e intrattenimento sul grande schermoControllare prima dell’acquisto: questo dongle con display WiFi supporta Miracast, DLNA, Airplay. Si prega di controllare il dispositivo per verificare le esigenze corrette. 1. Il televisore supporta la porta HDMI? 2. Il tuo iPhone/iPad supporta iOS 8+ e Android versione 4.4+, Mac 10.8 o superiore e Windows 8.1 o superiore? 3. Non importa se il sistema cellulare è dotato di funzione mirroring, come ad esempio B. Specchiatura dello schermo di Apple, Smart View dello smartphone Samsung.

€75,99