HBO Max sbarca in Italia con gala a Roma

Ieri sera, giovedì 15 gennaio, si è svolto un gran gala per la piattaforma di streaming HBO Max, che è sbarcata in Italia. L’evento ha trasformato Roma in Westeros con la premiere di “A Knight of the Seven Kingdoms”, lo spin-off di “Game of Thrones” che debutterà il 19 gennaio sulla piattaforma. Il cast, tra cui il protagonista Peter Claffey e lo showrunner Ira Parker, ha camminato sul red carpet accolti da fotografi, curiosi e fan.

Gli interpreti hanno definito l’esperienza come “la più bella della nostra vita” e hanno elogiato il cibo italiano. La premiere di HBO Max ha regalato al pubblico non una, ma due anteprime: oltre a “A Knight of the Seven Kingdoms”, anche il cast della serie “Industry” ha presentato la quarta stagione, che debutterà sulla piattaforma con tutte le precedenti stagioni, fino ad ora non disponibili in Italia.

Alessandro Araimo, EVP Managing Director Warner Bros. Discovery Southern Europe, ha dichiarato che “il pubblico italiano potrà accedere all’intero catalogo targato HBO Max sotto un unico brand, un passaggio strategico e simbolico”. JB Perrette, Ceo e President of Global Streaming and Games di Warner Bros. Discovery, ha definito l’arrivo in Italia “un’occasione speciale” e ha assicurato che il biennio 2026-2027 offrirà “la line-up più forte della nostra storia”.

All’evento erano presenti anche Casey Bloys, Chairman e Ceo, HBO and Max Content, e Marco Bellocchio, regista della serie “Portobello”, che debutterà sulla piattaforma il 20 febbraio. Bloys ha assicurato che la piattaforma bilancerà produzioni locali e contenuti globali. La serie “Melania Rea – Oltre il caso”, diretta da Stefano Mordini, debutterà prossimamente sulla piattaforma.

Il lancio di HBO Max ha registrato l’ingresso di un nuovo competitor nel mercato italiano dello streaming, che appare ormai prossimo alla saturazione. Secondo Fabrizio Angelini, ceo di Sensemakers, il mercato è entrato in una fase di maturità avanzata, con una fase di saturazione degli abbonamenti ai servizi di streaming a pagamento. La crescita proseguirà, ma a ritmi più contenuti. I dati mostrano un’adozione ormai consolidata, con già la metà delle famiglie italiane e l’80% di quelle dotate di connessione broadband che hanno sottoscritto almeno un servizio di streaming a pagamento.