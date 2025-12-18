HAVCE Beginner CTF a Parma

Sono aperte le iscrizioni per la HAVCE Beginner CTF, una competizione di programmazione e logica pensata per studentesse e studenti interessati a imparare l’hacking etico. L’iniziativa si svolgerà venerdì 19 dicembre dalle 10 alle 18 nella sala studio di Ingegneria Scientifica al Campus Scienze e Tecnologie.

La giornata prevede una lezione introduttiva dalle 10 alle 12 e la gara vera e propria dalle 14 alle 18, composta da 2 challenge semplici e 1 challenge più complessa. Lo scopo della competizione è ottenere il punteggio più alto possibile, completando il maggior numero di problemi. I problemi si dividono in 4 categorie: PWN, che consiste nel sfruttare vulnerabilità in eseguibili scritti in C, REV, che mira a capire il funzionamento di programmi e algoritmi, WEB, che consiste nel sfruttare vulnerabilità in applicazioni web, e CRYPTO, che consiste nel sfruttare vulnerabilità in programmi che fanno uso o implementano algoritmi di cifratura.

La competizione si svolge in squadre da 4 persone. Per partecipare, è possibile iscriversi al link dedicato.