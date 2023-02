HAUSEIN Tshirt Manica Corta da Uomo T-Shirt Casual Estiva con Bottoni Henley Tee, Magliette Basic Regular Fit T-Shirt da Uomo

Descrizione prodotto

Herrenmode Kurzarm Knopf Baumwolle Rundhals Henley Shirt Kontrastfarbe Regular Fit T-Shirts

Material Design:

Die einzigartigen Henley-Hemdenoberteile für Herren bestehen aus 60 % Baumwolle, 35 % Polyester und 5 % Spandex. Der hochwertige Stoff hat die Eigenschaften Weichheit, Komfort, Schweißabsorption und Atmungsaktivität und gibt Ihnen ein hervorragendes, leicht anliegendes und hautfreundliches Gefühl.

Stilvolles Erscheinungsbild:

Die Knopfleiste und die Knöpfe sind in Kontrastfarben gestaltet, die vier verstellbaren Knöpfe sind solide und langlebig, die stilvoll und schön sind. Der Ausschnitt und die Manschetten sind geschichtet genäht und unterscheiden sich vom traditionellen Henley-T-Shirt, wodurch ein einzigartiger Look entsteht. Jede Farbe ist voll von Sinn auf hohem Niveau und unterstreicht den reifen Charme von Männern.

Classic Daily Regular Fit Soft Lightweight Casual Color Block Placket Henley T-Shirts für Herren

Das Henley-Hemd folgt dem klassischen traditionellen Design, und es gibt neue Änderungen, um es modischer zu machen. Der Stoff ist leicht und atmungsaktiv und eignet sich für Outdoor-Kleidung im Frühling und Sommer.

Das kontrastfarbene Design des Henley-Hemdes sieht einzigartiger aus, egal ob es sich um Freizeit- oder formelle Kleidung handelt, die kurzärmeligen Oberteile können Ihre Bedürfnisse erfüllen und Ihnen ein außergewöhnliches Trageerlebnis bieten.

Sie können das Shirt zu allem tragen, was Sie möchten, laufen, joggen, trainieren, was auch immer es ist, es sieht sehr passend und anständig aus. Denn es knittert nicht so leicht und sieht sehr stylisch aus.

Elastische Henley-T-Shirts mit Kontrastkragen für Herren, Kurzarmhemden mit Knopf für den Sommer

Tatsächlich können die Henley-Hemden zu allen Hosen, Khakihosen, Jeans, Jogginghosen, Sporthosen, Chinohosen, Cargohosen, Scrub-Hosen, Trainingshosen, Röhrenhosen und so weiter passen.

Das Shirt kann beim Sport, auf Reisen, am Strand, im Büro, beim Dating, beim Training, im Geschäft, im Alltag und bei verschiedenen Anlässen gut aussehen. Tragen Sie es, um mühelos einen stilvollen Look zu erhalten.

Henley-T-Shirts für Herren, lässige Frontleiste, kurze Ärmel, Basic-T-Shirt, modisches, sportliches Top

S: Brustumfang: 91,4 cm/36″; Länge: 71,1 cm/28″;

M: Brustumfang: 101,6 cm/40″; Länge: 73,6 cm/29″;

L: Brustumfang: 111,7 cm/44″; Länge: 76,2 cm/30″;

XL: Brustumfang: 121,9 cm/48″; Länge: 78,7 cm/31″;

XXL: Brustumfang: 132,0 cm/52″; Länge: 81,2 cm/32″.

Stoff

65% Baumwolle, 35% Polyester 65% Baumwolle, 35% Polyester 80% Baumwolle, 15% Polyester, 5% Elasthan 65% Baumwolle, 35% Polyester 95 % Baumwolle mit 5 % Elasthan

Merkmale

Dekorative Knöpfe, Langarm, V-Ausschnitt 7 bedienbare Knöpfe, Langarm, V-Ausschnitt Dekorative Knöpfe, Kurzarm, V-Ausschnitt Kontrastleiste, Langarm, Brusttasche Kragen und Manschetten in Kontrastfarbe,

Design unico con abbottonatura frontale: design a contrasto su abbottonatura interna ed esterna, le classiche magliette Henley hanno un abbottonamento a quattro bottoni, che è facile da togliere. I polsini e la scollatura hanno un design a contrasto a doppio strato per creare un aspetto unico.

60% Cotone, 35% Poliestere E, 5% Elastan

Chiusura: Pull on

Lavare in lavatrice

Stile scollo: Colletto button down

Manica corta

