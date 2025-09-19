Haunted Hotel, la nuova animazione horror-comedy su Netflix

Gestire un hotel è già di per sé un compito complesso, ma cosa succede se si deve farlo con fantasmi e mostri tra i clienti? Questa è l’idea alla base di “Haunted Hotel – L’hotel infestato”, la nuova serie animata horror-comedy per adulti di Netflix. Creata da Matt Roller, noto per “Rick and Morty”, la serie combina umorismo e atmosfere spettrali, risultando perfetta per gli appassionati di sitcom irriverenti.

La trama segue Katherine Freeling, una madre single che, dopo un divorzio, decide di rifarsi una vita all’Undervale Hotel, un albergo affascinante ma infestato. La sua avventura è resa più complicata dalla presenza di Nathan, suo fratello morto che ritorna come fantasma per darle consigli sulla gestione della struttura. Insieme a Katherine ci sono i suoi due figli, Ben ed Esther, e un demone del ‘700 di nome Abaddon, imprigionato nel corpo di un bambino.

La serie mantiene il tono tipico delle sitcom familiari, arricchendosi di elementi horror esagerati, come possessioni e creature mostruose, creando un equilibrio tra l’ordinario e il soprannaturale che richiama “Rick and Morty”, ma in un’ambientazione gotica unica.

Il cast vocale è di alto livello: Will Forte presta la voce al fantasma Nathan e Eliza Coupe a Katherine, mentre Skyler Gisondo e Natalie Palamides doppianno i figli. Il demone Abaddon è interpretato da Jimmi Simpson. La serie è prodotta da Matt Roller, Chris McKenna e Dan Harmon, con animazione dello studio Titmouse e regia di Erica Hayes.

“Haunted Hotel – L’hotel infestato” sarà disponibile su Netflix il 19 settembre 2025, con una prima stagione di 10 episodi da circa mezz’ora ciascuno.