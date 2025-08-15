Hauge racconta il Milan e il calcio a Bodø in un’intervista

Jens Petter Hauge, ex giocatore del Milan, ha recentemente condiviso i suoi ricordi sull’esperienza in rossonero, parlando di emozioni, successi e crescita personale. Attualmente, Hauge è tornato a giocare per il Bodø/Glimt e ha rilasciato un’intervista a Diretta Flashscore, in cui ha affrontato diversi temi, tra cui l’importanza del calcio nella sua città natale.

Hauge ha sottolineato come il successo del Bodø/Glimt abbia avuto un impatto positivo sulla comunità, unendo i tifosi e contribuendo al senso di appartenenza. Non ha mancato di menzionare il suo primo gol in Serie A, realizzato contro il Napoli, un momento indimenticabile per il giovane calciatore che ricorda con entusiasmo quella giornata allo stadio Diego Armando Maradona, quando il Milan ha vinto 3-1.

Riguardo alla Nazionale, Hauge ha espresso le sue ambizioni, continuando a sognare di rappresentare la Norvegia nel grande palcoscenico del calcio internazionale. Ha poi riflettuto su quanto abbia appreso durante la sua esperienza al Milan, evidenziando come questo percorso lo abbia arricchito sia a livello professionale che personale.

Hauge, che ha mosso i suoi primi passi calcistici sulle fredde notti di Bodø, ha saputo distinguersi grazie al suo talento, dedizione e umiltà. L’intervista mette in luce un giovane con una gratitudine profonda per il suo passato e uno sguardo ambizioso verso il futuro, senza mai perdere il contatto con i valori fondamentali.