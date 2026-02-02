Hate Moss a Firenze con l’album A Hot Mess

Una serata all’insegna della musica indipendente si prepara a Firenze, con un appuntamento imperdibile per gli appassionati del genere.

Venerdì 6 febbraio il palco del GLUE Alternative Concept Space ospita uno dei live più attesi: il duo italo-brasiliano Hate Moss presenta dal vivo “A Hot Mess”, il nuovo album uscito per la storica etichetta bolognese Trovarobato. Il disco conferma la collaborazione avviata con l’EP precedente e rappresenta il compimento di un percorso artistico nato durante un lungo tour internazionale. Il sound del duo, che affonda le radici nella cultura DIY e nei centri sociali, spazia tra trip-hop, electroclash e influenze industrial. L’album è frutto di un totale controllo creativo del gruppo, che si è occupato di scrittura, registrazione e missaggio.

“A Hot Mess” è anche un manifesto sociale, con testi che affrontano con urgenza temi come la precarietà, le morti sul lavoro e le disuguaglianze, attraverso una pluralità linguistica. Lo show promette un’esplosione emotiva, tra percussioni organiche, elettronica intensa e prestigiose collaborazioni strumentali. Ad aprire il concerto sarà RAMCO, progetto del collettivo artistico Stock-a che esplora territori di elettronica ruvida e sperimentale. L’appuntamento è per le ore 22.00.