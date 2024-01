Hassan Nasrallah, folle discorso sugli omosessuali: “I gay vanno uccisi tutti”

L’ambasciata di Israele in Italia ha condiviso sui social un folle discorso di Hassan Nasrallah. Il leader del partito libanese di Hezbollah ha dichiarato che gli omosessuali sono un pericolo e che vanno uccisi tutti, indistintamente, siano essi sposati o meno.

“Le relazioni omosessuali sono un vero pericolo per tutti. Non stiamo inventando una battaglia, né stiamo inventando un pericolo, questo è un pericolo reale e il mondo deve ascoltarci.

E sapete cosa rivelano gli studi? Secondo degli studi chiunque sia coinvolto in atteggiamenti omosessuali non può uscirne. Questi restano bloccati così, davvero. Anche se glielo si fa notare e se ne accorgono, anche se si pentono e chiedono perdono, anche piangendo, potrebbero rendersi conto della loro situazione, potrebbero pentirsi, chiedere perdono, anche digiunare. Ad alcuni in effetti è successo.

Ho sentito di alcune persone all’estero a cui è successo e se ne sono rese conto. Hanno iniziato a pregare, a piangere la notte e a digiunare. Ma non serve a nulla, non ne escono. Per quanto riguarda questi reati che distruggono le famiglie e la nostra società, i provvedimenti della Sharia sono fondamentali.

Bisognerà però sottolineare una differenza. Se una persona commette adulterio, che sia un uomo o che sia una donna, se commettono adulterio e non sono sposati, verranno frustati. Se invece sono sposati, d’accordo con al decisione di un giudice vanno uccisi. Ma in caso di omosessualità non ci sono distinzioni tra persone sposate o no. In caso di omosessualità da subito anche se non sono sposati vanno uccisi”.